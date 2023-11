Měl jsem být v první řadě, říká Pérez. Verstappen očekává, že i závod bude těsný

Max Verstappen získal další pole position. Sergio Pérez odstartuje do nedělního závodu z devátého místa.

„Dnes jsme měli neuvěřitelnou smůlu,“ řekl Pérez. „Měl jsem být v první řadě. Moje kolo bylo až do poslední zatáčky velmi blízko Maxovu. Pak jsem narazil na Piastriho (který vyjel z tratě a v místě vlály žluté vlajky, pozn. redakce), takže jsem musel své kolo vzdát. Znamenalo to, že jsem byl prostě nikde... Velmi nešťastné, protože jsem cítil, že jsme na tom byli mnohem lépe.“

Díky kvalifikačnímu tempu je Pérez pro závod optimistický. „Určitě je tu šance na dobré body.“

Verstappen získal pole position, ale ani on neměl snadné kolo. „Nevěděli jsme, kdy to přijde,“ řekl Verstapen o dešti. „Ale věděli jsme, že to udeří, a pak to opravdu udeřilo.“

„Myslím, že se v Q3 začal měnit vítr. Začal být velmi silný a my jsme kvůli tomu ztratili hodně času na kolo. Nakonec to bylo v posledním kole všechno dost hektické.“

„Zdá se, že je to všechno velmi těsné. Je to vidět už v kvalifikaci, totéž očekávám i v závodě. Je tu vždy velká degradace pneumatik, takže je to všechno o managementu. Loni se nám to moc nedařilo, ale myslím, že letos jsme na tom o něco lépe.“