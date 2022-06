Měl by mít radost, ale nemá. Verstappen je ze zavedení směrnice zklamaný

FIA do značné míry reaguje na stížnosti jezdců z Baku. A reaguje rychle. Mnohé technické směrnice vstupují v platnost (nebo spíše vstoupí v platnost to, co definují) po pár týdnech. V tomto případě se musí týmy poprat s jejími následky už tento víkend.

Podle FIA jde o dvě věci – poskakování snižuje koncentraci jezdců a má také vliv na jejich zdraví. V součtu tedy bezpečnost – v této oblasti může FIA jednat nezávisle na vůli týmů.

Red Bull má s poskakováním nejmenší problémy, takže lze očekávat, že bude muset provádět nejmenší či žádné změny nastavení.

„Řekl bych, že je trochu zklamání, že opět dochází ke změně pravidel uprostřed sezony,“ uvedl Verstappen pro RACER.

„Není to ani o tom, že by nás to ovlivnilo více nebo méně než ostatní týmy, ale nemělo by to být tak, že si jeden tým hodně stěžuje a najednou se okolo toho změní pravidla.“

„Myslím, že je spousta týmů, které v podstatě odvedly úžasnou práci, aby takové problémy neměly, takže se to dá vyřešit. Pokud zvýšíte výšku svého vozu, pak tyto problémy mít nebudete, ale ztratíte výkon.“

„Ale pokud pro to nedokážete auto správně navrhnout, pak je to vaše chyba, není to chyba pravidel. Pro mě je to trochu škoda.“

Technická směrnice by sice mohla přinutit týmy, jako je Mercedes, aby zvýšily svou světlou výšku, aby splnily limit FIA, ale Verstappen říká, že vytvoření pevného pravidla, které by mohlo mít dopad i na týmy, které odvádějí lepší práci, je nefér.

„Samozřejmě, že každá trať je také jiná, ale myslím si, že je trochu škoda to měnit uprostřed sezony a že týmy jasně ukázaly, že můžete jezdit normálně, nebo alespoň s mnohem menšími problémy než některé jiné týmy.“