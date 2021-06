Měl Bottas podíl na zpackané zastávce? Tvrzení Wolffa Fina překvapilo

Mechanici při zastávce v boxech zjednodušeně řečeno pistolí ohoblovali plochy, kterými se matice povoluje. Toto Wolff po závodě řekl, že podíl viny mohl mít i Bottas, který zastavil o pár centimetrů dál, než by měl.

„Ano, byl jsem překvapen. Viděl jsem video a podle mě jsem zastavil přesně tam, kde jsem měl, takže jsem byl docela překvapený,“ uvedl Bottas.

„Samozřejmě jsem chtěl vidět všechny reporty o tom, kde jsem zastavil. Myslím, že jsem byl tak dva nebo tři centimetry od středové čáry. A když máte takovou přesnost normálně, je to docela dobré. Víte, může se klidně stát, že to přejedete o 10, 15 centimetrů, takže si myslím, že to bylo docela přesné.“

„Proběhla podrobná analýza všeho, co se stalo, proč se to stalo, jak můžeme zabránit tomu, aby se to v budoucnu opakovalo. Takže jde opravdu o to, abychom se z problému poučili a napravili ho.“

„Myslím, že tým to nyní plně chápe, provedli jsme nápravu a doufejme, že se to nebude opakovat.“

Bottas, který zažívá svůj nejhorší start do sezony v roli jezdce Mercedesu, přiznal, že mu trvalo pár dní, než se ze zklamání vzpamatoval.

„Musím říct, že mi to pár dní zabralo. Nebyl to nejlepší začátek sezony. Je zklamáním, když je vaším cílem získat dobré body a postihne vás takový problém. Ale překonal jsem to, našel jsem si způsob, jak se přes to dostat, a mám chuť zase závodit.“