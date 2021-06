Měkký Lewis, špatný Bottas. Rosberg kroutí hlavou nad obranou jezdců Mercedesu

„Valtteri odvedl při obraně špatnou práci, protože blokoval úplně zbytečně, brzdil příliš pozdě, jel rovně, takže Max měl snadnou práci, aby ho předjel," řekl Rosberg pro Sky Sports.

„Možná by ho předjel tak jako tak, ale stálo by ho to alespoň trochu více úsilí. Nebyl to příliš dobrý způsob bránění a dalo se to udělat mnohem chytřejším způsobem.“

Po předjetí Bottase se Verstappen vydal na stíhací jízdu, aby dojel Hamiltona. V předposledním kole se dostal i před něj.

„Tak ty dveře sakra zavřu, ne?“ divil se Rosberg pasivitě bývalého týmového kolegy.

„Lewis je obvykle nejlepší v souboji jeden na jednoho a překvapuje mě, že se o to nepokusil. Alespoň to zkusit, brzdit pozdě a snažit se ho udržet na vnější straně. Lewis byl v tom souboji poněkud měkký.“

Rosberg se domnívá, že lepší forma Red Bullu nutí Mercedes dělat chyby.

„Oni se skutečně stávají čím dál více dominantní silou. Vytváří na Mercedes velký tlak a vidíme, že Mercedes dělá jednu chybu za druhou.“

Závěrečný souboj s nizozemským komentářem