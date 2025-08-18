Mekies v Red Bullu začal velmi dobře, tvrdí Marko, který ocenil i jeho technické kvality

Laurent Mekies má za sebou první dva závody v roli týmového šéfa Red Bullu. Podle Helmuta Marka si vede zatím velmi dobře.
Poradce Red Bullu Helmut Marko promluvil o tom, proč si Laurent Mekies v nové roli šéfa týmu rychle získal respekt. Ocenil jeho pracovní morálku i to, že do vedení přináší silné technické myšlení.
Nástupce Christiana Hornera má nyní za sebou první dva víkendy – v Belgii, kde Red Bull oslavil Verstappenovo vítězství ve sprintu, a v Maďarsku, kde se týmu nedařilo a získal jen dva body. Marko nicméně Mekiesův začátek v čele hodnotí velmi dobře.
Po nástupu do funkce se Francouz podle Marka okamžitě ponořil do práce a nastavil vysoké tempo.
„Mekies měl velmi dobrý debut a svůj čas využil naplno,“ uvedl Marko v podcastu F1 Insider s tím, že Mekies dosud věnoval nové práci mimořádné množství hodin a hned od začátku aktivně komunikoval s klíčovými lidmi v továrně.
„V Milton Keynes byl aktivní nejméně čtrnáct a více hodin denně, vyhledával kontakt s vedoucími osobnostmi a vedl relevantní diskuze.“
Rozhodující je však podle Marka Mekiesův inženýrský přístup, který vrací interní debaty k podstatě – technickým detailům a výkonu auta.
„To, co ho odlišuje, je, že je vynikající inženýr, a diskuse se více soustředí na technologii, což bylo také naším cílem u této pozice,“ dodal bývalý pilot F1 na adresu nového bosse Red Bullu.