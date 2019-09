Mekies chválí Leclerca. Kdyby k tomu měl auto, bojuje letos o titul, říká

„Charles se od začátku sezóny hodně vyvíjel a stále se vyvíjí,“ řekl Mekies pro Auto Hebdo.

„Je pozoruhodné, že vyletěl nahoru ve všech oblastech, které dělají jezdce jezdcem. Ať už je to jeho pocit za volantem nebo způsob, jakým komunikuje s týmem.“

„Pokud jde o čisté tempo, na začátku tohoto roku jsme si všimli, že jeho pokrok byl postupný – v průměru každé dva nebo tři závody. Stejné to bylo u pochopení auta a toho, co požadoval.“

„Připomíná mi Sebastiana, když začínal s Toro Rosso. Je to stejný prudký růst.“

„Jeho myšlení je jednou z jeho největších silných stránek. Charles má velkou mentální sílu a přirozenou schopnost odolat všem nejrůznějším tlakům.“

Není překvapením, že Mekies považuje Leclerca za potenciálního mistra světa.

„Pro Charlese neexistují žádná omezení. Kdybychom ho mohli dostat do boje o titul v této sezoně, tak by to udělal.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson