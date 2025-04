Měkčí, pestřejší, nebo rychlejší? F1 hledá cesty, jak přimět týmy k většímu počtu zastávek

Oscar Piastri se stal prvním jezdcem, který letos vyhrál po startu z jiné než první pozice. Vloni to byla za celou sezónu méně než polovině (11 vítězství z pole position z 24).

Nejde ale jen o první místo. Těsné startovní pole a problémy se špinavým vzduchem znamenají, že se pozice oproti kvalifikacím až tak nemění. Samozřejmě tomu nepomáhají ani strategie, kdy už nějakou tu sezónu je typickou strategií ta s jednou zastávkou.

V Monaku budou jezdci letos stavět minimálně dvakrát. Není to proto, že by v Monte Carlu položili nový povrch, který sežere pneumatiky i s ráfky, ale půjde o umělý zásah do závodu – jezdci budou muset v závodě nasadit minimálně tři sady pneumatik.

Jít touto cestou na všech okruzích F1 samozřejmě nechce. Pro zbývajících 23 víkendů tak i nadále platí, že jezdec musí nasadit alespoň dvě směsi, což fakticky znamená jednu povinnou zastávku.

Měkčí, pestřejší, nebo rychlejší?

Podle webu The Race se ale v zákulisí diskutuje o tom, jak týmy motivovat k většímu počtu zastávek.

Stefano Domenicali minulý víkend sešel v Saúdské Arábii s ředitelem motorsportu Pirelli Mariem Isolou, aby lépe pochopil, jaká je situace ve zbytku sezóny.

Změny samotných směsí jsou vyloučeny. Byl by to problém z pohledu pravidel, logistiky (Pirelli pracuje na pneumatikách pro příští rok) i času.

Nejjednodušším krokem je změna alokace – přivézt o stupeň měkčí pneumatiky než v předešlých letech. Pirelli to už zkouší. Měkčí pneumatiky jsme měli v Džiddě a budou také v Miami a v Imole, kde dokonce uvidíme poprvé novou a nejměkčí směs C6.

Bude to ale stačit? Uvidíme v dalších závodech. V Džiddě to nestačilo. V závodě jsme viděli 19 zastávek. Gasly a Cunoda kolidovali, takže nestavěli. Dvakrát stavěl jen Jack Doohan, který zajel poprvé do boxů na začátku závodu během safety caru. Zamířili tam také Ocon a Bortoleto, kteří pak odjeli na tvrdých pneumatikách zbytek závodu – tedy prakticky celou závodní vzdálenost.

Druhou možností je pestřejší volba pneumatik. Pirelli dnes vozí na každý závod tři směsi, které jdou po sobě. V Miami to budou třeba C3, C4 a C5. Připomínáme, že čím vyšší číslo, tím měkčí směs. Místo toho by Pirelli přivezlo C2, C4 a C5.

Mezi směsmi jsou rozdíly v časech na kolo. Mezi C2 a C4 bude samozřejmě větší rozdíl než mezi C3 a C4.

„Pokud chcete jet na jednu zastávku tvrdá / střední, jste penalizováni tím, že tvrdá je mnohem pomalejší. Někdo může pro závod zvolit agresivnější strategii se středními a měkkou,“ vysvětluje Isola.

V boxech rychleji?

Třetí možností je zastávky v boxech zkrátit. Samotnou výměnu pneumatik samozřejmě zkrátit nelze. Týmy se už dnes nachází na hranici možností.

Výměna pneumatik trvá za normálních okolností 2 až 3 sekundy. Mnohem více času ale jezdec stráví průjezdem boxy. Záleží na profilu a délce boxové uličky, ale v zásadě to bývá přes 20 sekund až 30 sekund (na horní hranici je například Imola).

V boxech je už téměř 40 let zaveden rychlostní limit. Na většině tratí je to 80 km/h. V minulosti tomu tak nebylo a v boxech se jezdilo bez omezení. Až tak daleko F1 zajít nechce, ale ve hře je zvýšení limitu.

První analýzy ukázaly, že zvýšení limitu pro závody z 80 km/h na 100 km/h by mohlo zkrátit časy zastávek v boxech o několik sekund. Konkrétně obvykle o 2,5 až 3,5 sekundy, ale třeba ve zmíněné Imole by to mohlo být až 5 sekund.

Jak vysvětluje Isola, strategii určují tři prvky – míra degradace pneumatik a jejich výkon, obtížnost předjíždět a časová ztráta při zastávce v boxech.

Přestože zkrácení zastávky o pár sekund může vypadat jako zanedbatelné, ve skutečnosti by to mohl mít poměrně velký vliv.

Pirelli ale chce počkat, jaký dopad budou mít další závody s mnohem agresivnějšími směsmi pneumatik (zejména Imola s C6), než se rozhodne, jaký bude nejlepší postup pro zbytek sezóny.