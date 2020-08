Mediální přestřelka mezi Brownem a Szafnauerem pokračovala i v Barceloně

McLaren před týdnem avizoval, že se odvolá proti rozhodnutí sportovních komisařů ve věci brzdových kanálků Racing Pointu. Ve lhůtě 96 hodin si ale společně s Williamsem podání protestu rozmyslel. Wokingu stačí, že FIA upřesní pravidla, pokud jde o kopírováni celých vozů. Protest tak nakonec podal Racing Point a Ferrari s Renaultem.

Před týdnem pronesl Zak Brown poměrně ostrá slova na adresu Racing Pointu.

„Tvrdili, že zkopírovali auto přes fotografie,“ řekl Zak Brown. „Dokumenty FIA jasně ukazují, že jsou to kecy, takže musíte mít pochybnosti o celém autě. Není to zdravé pro sport. Stále existuje více otázek než odpovědí.“

Otmar Szafnauer si to nenechal líbit a řekl o Brownovi, že tématu nerozumí. „Jsou to kecy, protože není inženýr,“ řekl Szafnauer. „Nemá ponětí, o čem mluví. Vůbec.“

„A jsem překvapen, jak málo ví o pravidlech F1. Připadá mi, že ví více o historických závodech než o F1.“

V Barceloně Brown na Szafnauerova slova reagoval. „Hodně z toho, co Otmar řekl, bylo přesné. Nejsem inženýr. Neznám pravidla od první do poslední stránky. Jako generální ředitel máte závodní tým a jejich povinností je znát pravidla.“

„Za dobu, co vedu McLaren, jsem nedostal dolar pokuty, natož 400 tisíc. Nikdy jsem nepřišel o body. Otmar si myslel, že to bylo 7,5, dokud mu ze Sky neřekli, že je to 15.“

„Pokud jde o historické závody, myslím, že lidé, kteří mě znají, vědí, že mě baví historické závody. Vyzval bych Otmara, aby se ke mně připojil, protože teď závodí s historickým autem.“