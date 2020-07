Mechanici Red Bull zachránili Verstappenovi závod. Odměnil se jim druhým místem

Na vlhké trati Verstappen v nájezdu na startovní rošt vyjel ve 12. zatáčce a narazil do bariéry. Poškodil si přední křídlo a zavěšení levého předního kola.

S poškozeným vozem dojel asi 20 minut před startem na startovní rošt a mechanici okamžitě začali s jeho opravou. Na poslední chvíli se jim podařilo opravit poškozený monopost.

„Takhle jsem samozřejmě začít nechtěl, abych skončil v bariéře při nájezdu na startovní rošt. Mechanici odvedli při opravě vozu úžasnou práci. Nevím, jak to dokázali, ale bylo to neuvěřitelné. Jsem velmi spokojen, že jsem jim to mohl vrátit druhým místem. Bylo to právě včas, ale všechno fungovalo jako normálně,“ řekl Verstappen.

Nizozemec přitom do závodu vyrážel až ze sedmé pozice. Povedeným startem ale už na konci prvního kola jel třetí.

„První kolo bylo klíčové. Pak jsme už jen dělali správná rozhodnutí a měli jsme dobrou rychlost, takže jsme jen dělali svou práci. Je pro nás dobré, že se nám podařilo rozdělit dva mercedesy.“

Na čerstvějších pneumatikách Verstappena v závěru závodu stahoval Valtteri Bottas, ale nakonec nedostal šanci na druhého Verstappena zaútočit.

„Jen jsem se snažil jet své tempo. Viděl jsem, že mě stahuje asi o sekundu na kolo. Je tu ale celkem obtížné držet se za vozem, takže když byl 1,5 sekundy za mnou, bylo to pro něj obtížnější. V posledním kole jsme se pak dostali do provozu, což mi na starých pneumatikách ztížilo situaci, ale zvládli jsme to. Myslel jsem, že dnes nebudu závodit, takže druhé místo je jako vítězství,“ dodal Verstappen, který po třetím místě ve Štýrsku podruhé za sebou skončil na stupních vítězů.

Albon pátý

Na páté místo se dokázal v závodě probojovat druhý pilot Red Bullu Alexander Albon, který ve včerejší kvalifikaci obsadil až třináctou příčku.

„Na tomto okruhu není snadné předjíždět, takže abychom předjeli ostatní, museli jsme dělat velké útoky. Každý útok tady je na limitu, ale vyšlo nám to a já si užil souboje,“ řekl Albon.

„Celkem dost času jsme dnes strávili v provozu za ferrari, jinak bychom byli blíže, vůz byl ale opravdu dobrý a když jsme byli v čistém vzduchu, byli jsme rychlí a konkurenceschopní. Dnes to bylo trochu překvapivé, protože naše závodní rychlost bylo mnohem lepší než rychlost v kvalifikaci. Musíme se na to podívat, ale je to pozitivní a znamená to, že některé věci na autě fungují.“