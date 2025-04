McLareny byly sice v pátek v Suzuce nejrychlejší, ale přesto chystají na zítřek změny

McLaren v Číně získal double a vše nasvědčuje tomu, že si dobrou formu přivezl i do Japonska.

Oba páteční tréninky totiž ovládli jeho jezdci – lídr šampionátu Lando Norris ten první, zatímco Oscar Piastri nenašel přemožitele v tom druhém, přičemž hned za ním byl jeho týmový kolega.

Přesto oba jezdci hovoří o tom, že bude jejich vůz potřebovat před sobotou určité změny.

„Dnes to bylo trochu nahoru a dolů, ale určitě tam byly pozitivní věci. Na zítřek musíme ještě pár věcí doladit. Druhý trénink byl dost přerušovaný, což nám zkomplikovalo projít si náš program, ale i tak jsme se něco naučili. Pár vylepšení a můžeme vyrazit,“ prohlásil Piastri.

„Dobrý první den po návratu na trať. Chvíli trvá, než se člověk dostane zpátky do rytmu, protože je to tu hodně rychlé, ale auto bylo solidní. Přes noc budeme společně pracovat na nějakých změnách do zítřka, ale cítím se pozitivně,“ doplnil svého kolegu Norris.