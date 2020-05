McLaren zvažuje vstup do WEC a IMSA, ve hře je návrat do Le Mans

Jednotná pravidla pro sportovní prototypy na globální i americké scéně – sen automobilek i fanoušků, který se stává skutečností. Od roku 2022 vejdou v platnost nová pravidla LMDh, která týmům umožní s jedním vozem startovat ve světovém vytrvalostním šampionátu WEC i v zámořském mistrovství sportovních vozů IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Díky tomu se výrobcům otevírá jedinečná příležitost startovat s jedním vozem bez jakýchkoliv úprav ve všech třech největších vytrvalostních závodech roku, tedy v Daytoně, na Sebringu a v Le Mans. A na to slyší automobilky včetně McLarenu, který má ve světě sportovních vozů bohatou historii. Britská značka slavně vyhrála Le Mans 1995 s vozem F1 GTR, jehož posádku tvořili Yannick Dalmas, Masanori Sekija a JJ Lehto.

Na úspěchy devadesátých let by rád navázal Zak Brown v nové kategorii LMDh.

„Je to něco, co zvažujeme. V ideálním světě by naše portfolio vypadalo takto: formule 1, IndyCar a sportovní vozy,“ rozpovídal se Brown pro magazín Racer.

„Každá z těch disciplín slouží jinému účelu a vzájemně se neovlivňují.“

Při tvorbě pravidel LMDh, jejichž plné znění bude uveřejněno v září během Le Mans, se kladl důraz především na udržení finančních nákladů v rozumné výši, aby novou kategorii v budoucnu nepotkal stejný osud jak dosluhující třídu LMP 1. Z těchto důvodů budou standardizovány některé komponenty a ve výběrovém řízení bude zvolen jeden dodavatel hybridního systému.

Sám Zak Brown je na scéně sportovních vozů angažován dlouhodobě v roli spolumajitele a manažera týmu United Autosports, se kterým působí v evropské Le Mans Series, ve FIA WEC a příležitostně také za oceánem v IMSA WSC. Šéf McLarenu je podle vlastních slov „velkým fanouškem společného projektu WEC a IMSA“, zároveň však dodává, že McLaren bude muset nová pravidla pečlivě prostudovat.

„Budeme postupovat krok za krokem. Ve formuli 1 se to pro nás vyvíjí dobrým směrem, právě jsme také vstoupili do IndyCar a teď si počkáme, jak se to dopadne s pravidly pro sportovní vozy. Vypadá to, že je to na dobré cestě.“

Před případným startem nového projektu se však chce Zak Brown nejprve ujistit, že z pohledu McLarenu vše funguje jak má v „královně motorsportu“ pod vedením Andrease Seidla a v neprobádaném severoamerickém území IndyCar.

„Cítím, že ve formuli 1 to postupuje správným směrem pod Andreasovým vedením a stejné to musí být i v IndyCar. Poté se možná rozhodnu pro realizaci dalšího plánu.“

Kromě LMDh vejdou v platnost, a to už v příštím roce, i dříve představená pravidla Le Mans Hypercar. Vozům LMDh a LMH bude v rámci nové nejvyšší třídy FIA WEC umožněno startovat dohromady. Cestou LMH se vydává na příklad japonská Toyota a soukromé týmy ByKolles a Glickenhaus. Peugeot, který se chce do Le Mans vrátit v roce 2022, se ještě nerozhodl, zda – li postaví vůz podle pravidle LMDh nebo LMH.

Foto: Getty Images / Charles Coates