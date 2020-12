McLaren zůstává po úspěšné sezóně nohama na zemi

McLarenu letos pomohly problémy Ferrari ale také trest pro Racing Point z počátku sezóny. Tým byl připraven o 15 bodů kvůli porušení sportovních pravidel ohledně zadních brzdových kanálků. Pokud by se tak nestalo, skončil by před McLarenem (rozdíl je teď 7 bodů).

V McLarenu si to uvědomují a neočekávají, že by v příštím roce vyzvali Red Bull a Mercedes.

„Myslím, že musíme zůstat realističtí,“ řekl Andreas Seidl, kterého cituje Autosport.

„Navzdory dobrému výsledku, který jsme měli tento víkend, a navzdory skvělému výsledku v šampionátu, kde jsme skončili třetí, si myslím, že víme přesně, kde jsme.“

„Na vozy vpředu, zejména na vozy Mercedesu, máme stále velkou ztrátu.“

McLaren nezískal jen slušné body, ale dostal se i na stupně vítězů. Seidl však otevřeně přiznává, že ve Wokingu potřebují vylepšit svůj aerodynamický tunel, simulační zařízení a simulátor, a proto si myslí, že bude trvat několik let, než bude McLaren moci znovu bojovat o tituly.

„V první řadě je dobré vidět, že tým letos pod vedením Jamese Keye postavil velmi konkurenceschopné auto,“ pokračuje Seidl. „Ve srovnání s loňským rokem je to krok vpřed.“

„Bylo skvělé vidět také to, že navzdory všem výzvám během pandemie tým neustále tlačil naplno v konstrukci a ve výrobě, aby na trať neustále přivážel aktualizace, což nakonec zlepšovalo výkon vozu.“

„Samozřejmě je to skvělý závěr sezóny, protože víme, že na této trati, v tomto konkrétním víkendu, jsme měli třetí nejrychlejší auto. Ale také víme, jaký je rozdíl vůči Mercedesu. Není to něco, co lze dohnat z roku na rok.“

„Stále víme, že máme v týmu spoustu deficitů, které musíme nejprve odstranit. Jde o deficity v organizaci i infrastruktuře. Ale máme jasný plán, jak chceme tyto deficity minimalizovat. Nějakou dobu to potrvá. Jsem si však jistý, že pokud uděláme na straně týmu správné věci, můžeme tyto ztráty do několika let odstranit.“