McLaren znovu s oběma jezdci v Q3

Norris přitom znovu - letos již poosmé - porazil svého týmového kolegu, byť na Hungaroringu pouze o 52 tisícin sekundy.

„Dobrá kvalifikace. V porovnání s Hockenheimem je to dobré zlepšení a je pěkné být zpět v Q3. Nebylo to snadné, stále je to ve středu pole vyrovnané, po celý víkend se ale ve voze cítím dobře a byl jsem šťastný,“ řekl Norris.

„V průběhu kvalifikace jsme také udělali pár vylepšení. Máme sedmé a osmé místo za nejlepšími třemi týmy, což je pro nás oba dobrý úspěch. Velké díky týmu na trati a všem v továrně.“

Sainz Jr. vstupoval do kvalifikace s problémy

S výsledkem je spokojen také Španěl, který přiznal, že měl na začátku první části kvalifikace problémy.

„Před víkendem jsme si nebyli jistí naší výkonností na této trati, ale dokázali jsme udělat správná rozhodnutí v nastavení a dostali jsme oba vozy do Q3,“ řekl.

„Q1 jsem začal s problémy s vyvážením, v průběhu kvalifikace se nám je ale podařilo vyřešit. Zlepšoval jsem se při každém vyjetí na trať a v posledním pokusu v Q3 jsem konečně odjel dobré kolo,“ dodal Sainz Jr.

Foto:Getty Images Lars Baron