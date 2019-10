McLaren znovu čtvrtý nejlepší. Jsem hrdý na celý tým, řekl Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr. přitom popáté v řadě porazil svého týmového kolegu a do závodu v Mexiku odstartuje ze sedmého místa.

„Byl to pro nás dobrý den. Skutečnost, že jsem v Q2 vyjel na střední sadě pneumatik je známkou toho, že jsme na správné cestě a ukazuje to naši důvěru ve vůz,“ řekl Sainz Jr.

„Díky dalšímu dobrému poslednímu kolu zítra budu startovat za nejlepšími týmy. a to nás staví do dobré pozice. Budeme se muset starat o pneumatiky, s dnešním výsledkem jsem ale velmi spokojen. Jsem hrdý na celý tým. Snad to zítra dokončíme,“ doufá.

Norris je spokojen

Osmé místo na roštu těší i Landa Norrise, který se během tréninků necítil ve voze nejlépe.

„S výsledkem jsem velmi spokojen. Tento víkend jsem se trápil, jelikož jsem ve voze neměl dobrý pocit. Skončil jsem osmý a myslím, že jsem nemohl dojet lépe, když je Carlos sedmý,“ řekl Norris.

„Tým tady v Mexiku a kluci v továrně odvedli skvělou práci. Nyní se soustředíme na zítřek. Mým cílem je dobrý start, mít čistý závod a pokusit se získat nějaké body.“

