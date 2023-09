McLaren zítra nasadí největší balík novinek od Rakouska. Všechny díly dostane jen Norris

McLaren v Singapuru nasadí větší balík vylepšení. Všechny díly dostane ale jen Lando Norris.

McLaren nasadí v Singapuru balík novinek. Všechny díly má dostat jen Lando Norris. Tým se snažil díly vyrobit co nejdříve, ale nestihl jich vyrobit dostatek. Oscar Piastri tak podle Motorsport.com dostane jen část z nich a zbytek balíku pak bude mít k dispozici za týden v Japonsku.

McLaren nasadí zadní křídlo, které už zkoušel v Zandvoortu a také další díly. Podrobnosti uvidíme až zítra.

Lando Norris uvedl, že tým věří, že mu to pomůže udělat největší krok vpřed od Grand Prix Rakouska. McLaren tam nasadil balík novinek a udělal velký krok, díky němuž se Norris dostal už dvakrát na stupně vítězů.

„Samozřejmě jsme to ještě neprovozovali na trati, takže o tom nechceme moc mluvit, dokud to nebude skutečně pořádně fungovat, ale je to dobrý krok,“ řekl Norris pro Motorsport.com.

„Tým tvrdě pracoval na tom, abychom je tady dostali na jeden z vozů, a pak budeme mít v Japonsku i zbytek. Čeká nás pár vzrušujících víkendů.“

„Někdy jsme nasazovali věci, které ve skutečnosti nesplnily to, co jsme chtěli nebo co měly splnit. Ale to, jak jsme pokročili od Rakouska, mi dává větší naději. Je to zaměřené na nízkou rychlost, takže je to něco trochu jiného, než co jsme měli v Rakousku. Je to poprvé, co jsme se na to mohli opravdu zkusit trochu více zaměřit.“

Norris uvedl, že změny mu nejspíše nepomohou v oblastech, ve kterých by si to přál s ohledem na svůj jízdní styl.

„Je to jen zvýšení výkonu, není to něco, díky čemuž bych se v autě cítil lépe.“