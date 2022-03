McLaren zažil pád na dno. Jsme hodně, hodně daleko, říká Norris

Lando Norris připustil, že chmurný výkon McLarenu v Bahrajnu nezůstane výjimkou. MCL36 je podle něj „hodně daleko“

Vloni byl Norris v Bahrajnu čtvrtý, letos dokončil na 15. místě a to ještě jezdci McLarenu „těžili“ z vypadnutí soupeřů. Problém ale nemusí být jen ve voze. Pokud odmyslíme jezdce, kteří závod nedokončili, tak na šesti posledních místech dojeli jezdci s motorem Mercedesu. Nemusí to nutně znamenat, že má Mercedes problém. Spíše to vypadá, že motor Ferrari je velmi silný.

„Jsme prostě tam, kde jsme,“ řekl Norris. „Musíme si na to teď prostě trochu zvyknout.“

Brit si uvědomuje, že se od McLarenu hodně očekávalo – i ve světle výkonů z předešlých let.

„Jsme hodně, hodně daleko – ne jen kousek, jsme hodně daleko. Musíme začít znovu a některé věci vyřešit. Snažím se najít řešení a řešení neznamená, že příští týden budeme úžasní. Ale v následujících měsících musíme pochopit, co se tady děje a jak se zlepšit.“

„V této pozici jsme byli už před několika lety. Doufám, že nám zůstane více optimismu, že tým a všichni v MTC dokáží věci vyřešit a my se vrátíme na správnou cestu.“

Nedostatek přítlaku

Norris se pokusil popsat problémy, které aktuálně stáj z Wokingu trápí.

„Máme hodně málo přítlaku, ovladatelnost je proto velmi špatná. Je to komplikované auto a pneumatiky jsou složité na optimalizaci. Když nemáte přítlak, pneumatiky zkrátka nemohou dobře fungovat a nemůžete vše dostat do správného okna. Jste nedotáčiví, přetáčiví, prostě se děje spousta dalších věcí. Myslím, že to je ten problém. Prostě potřebujeme, aby se dělo méně věcí.“

„Potřebujeme více vzadu, více vpředu, je to vlastně jen přítlak – zní to tak jednoduše, ale je to samozřejmě složité vyřešit.“