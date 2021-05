McLaren vyvíjí, aby porazil Ferrari. V Maranellu se už spíše soustředí na příští rok

Mercedes a Red Bull mají problém. Zejména v kvalifikaci rozhodují setiny sekundy. Vyvíjet díly pro letošní vůz do poslední chvíle však může oba týmy stát výkon v příštím roce. Kapacity jsou omezené – finančním stropem, výpočetní kapacitou CFD i časem a počtem spuštění aerodynamického tunelu.

V souboji McLarenu s Ferrari je to podobné, i když ve hře toho letos není tolik – ačkoliv McLaren by byl kvůli penězům určitě raději za třetí než čtvrté místo.

McLaren

„Od prvního letošního testu jsme se snažili auto vylepšovat, abychom neustále dělali kroky vpřed,“ řekl Seidl ve Španělsku.

„Vylepšení jsme přivezli například i do Portimaa, aktualizace jsme na auto nasadili i zde ve volných trénincích. Naším plánem je přinášet další aktualizace i v nadcházejících závodech.“

„Je to samozřejmě velmi těsný souboj, zejména s Ferrari, a je zkrátka důležité, abychom měli i v dalších závodech vylepšení a udrželi se v souboji o třetí místo.“

„Je jasné, že nejsme daleko od toho, abychom kompletně přepnuli celý tým, celý vývojový tým, a plně se soustředili na vůz pro příští rok. Myslím, že nakonec bude záležet na tom, zda na letošním voze existují nějaké snadno dostupné zisky, které chceme ještě zkoumat.“

„Celkově si myslím, že James (Key, pozn. redakce) má jasnou představu o tom, kdy chce plně přejít na příští rok.“

Ferrari

Ferrari na tom bylo vloni hodně špatně, letos je situace o dost lepší.

„V podstatě jsme již plně přepnuli,“ řekl Laurent Mekies, kterého cituje Autosport. Sportovní šéf maranellské stáje by to odhadl na 90 až 95 %.

Na otázku, zda by Ferrari mohlo být v pokušení vložit více prostředků do vývoje současného vozu, aby se pokusilo porazit McLaren, Mekies odpověděl, že jeho tým svůj přístup nezmění.

„Pro nás je to jasné. Soustředíme se na rok 2022. To, že je pole tak těsné, že možná budete potřebovat pár setin nebo pár desetin, abyste se ze šestého místa posunuli na třetí, naši strategii nezmění, soustředíme se na příští rok.“

„Na něj jsme již přeorientovali velkou většinu našich zdrojů. Neznamená to, že se od nynějška na autě nezmění některé detaily, protože všichni pracujeme s tím, co se na závodní trati naučíme. Soustředíme se však na příští rok, i když je pole těsné. Pro nás je to jasné rozhodnutí.“