McLaren vysvětlil, proč Norrisovi v závěru GP Británie nasadil tvrdé pneumatiky

McLaren přiznal, že ho zaskočil výjezd safety caru poté, co Kevin Magnussen odstavil na dráze v Silverstone svůj haas.

Lando Norris si v Silverstone dojel pro své sedmé umístění na stupních v kariéře. I když se dlouho zdálo, že má udržení druhého místa plně pod kontrolou, po závěrečné zastávce v boxech o něj musel hodně bojovat s Lewisem Hamitonem, který měl na rozdíl od něj nasazeny měkké pneumatiky.

Samotný Norris po dojezdu příliš nechápal, proč mu McLaren během neutralizace pro zbývajících necelých 20 kol závodu nasadil nejtvrdší sadu pneumatik. Krátce po závodě vše pak vysvětlil šéf stáje z Wokingu Andrea Stella.

Ital přiznal, že tým neočekával, že na dráhu po virtuálním safety caru, jehož režim byl zahájen po zastavení Kevina Magnussena na trati, vyjede fyzický zpomalovací vůz, což sebou přirozeně přineslo i sjetí celého startovního pole. Pokud by toto nenastalo, jevilo se z pohledu McLarenu jistější dojet závod na tvrdých pneumatikách, než zvolit ne zcela nové měkké obutí.

„Při virtuálním safety caru jsme byli rádi, že můžeme nasadit tvrdé pneumatiky, protože nepředstavovaly velký problém z hlediska zahřívání,” uvedl Stella, kterého cituje Autosport.

„Pak se ale virtuální safety car změnil na ten klasický, a to zrovna ve chvíli, kdy jsme jeli do boxů. V boxech však bylo všechno připraveno pro nasazení tvrdých pneumatik. Výměna pneumatik na poslední chvíli by mohla přinést provozní problém,” vysvětlil šéf McLarenu.

„Pokud máte v boxech připravené tvrdé pneumatiky a pak požádáte o měkké, znamená to, že kluci, kteří mají na starost pneumatiky, musí spěchat do garáže, sundat deky a přivézt pneumatiky zpět. To může způsobit docela složitou situaci a mohlo by to zdržet zastávku v boxech,” dodal Stella s tím, že hrozilo, že by v případě zpoždění Norris ztratil pozici vůči Hamiltonovi.

McLaren nakonec výběr pneumatik pro závěrečnou část závodu mrzet nemusel. Norris totiž odolal atakům Hamiltona a v posledních kolech si druhou pozici pohlídal.