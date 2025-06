McLaren vysvětlil, proč jedou Norris a Piastri s odlišnými zavěšeními

McLaren přivezl do Kanady nové přední zavěšení. V kvalifikaci i v závodě ho ale bude mít jen Lando Norris.

Rozdíl mezi oběma zavěšeními je malý a neměl by mít vliv na výkon. Cílem drobné úpravy je zlepšit slabinu letošního vozu McLarenu, která spočívá v tom, že jezdci neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu od přední nápravy. Důležité je to především v kvalifikaci.

První poznatky ukazují, že novinka zřejmě dělá to, co má. Na voze má nové přední zavěšení jen Lando Norris, kterému se ale zrovna v Kanadě kvalifikace příliš nepovedla.

„V tomto ohledu se domnívám, že jde o tak malou změnu, že je pro jezdce obtížné rozpoznat její vliv, pokud neprovedete vzájemné srovnání, což je během závodního víkendu vždy velmi obtížné,“ řekl Andrea Stella, kterého cituje The Race.

„Ale z Landova pohledu to nemělo žádný negativní dopad. Myslím, že když už, tak musím říct, že navzdory výsledku, který jsme s Landem měli ve třetí části... testování předního zavěšení bylo úspěšné a je preferovanou volbou.“

Piastri se rozhodl nové zavěšené nenasadit. „Upřímně mě to zas tolik netrápí. Samozřejmě nebudu zacházet do detailů, ale mohl jsem s tím jezdit, kdybych chtěl... a moc jsem nechtěl,“ řekl Piastri. „Mění to určité věci – něco je lepší, něco horší. Není to tak jednoduché. Není to vylepšení, je to jiný díl. Měl sem možnost ho nasadit, ale rozhodl jsem se, že to neudělám. Byl jsem zatím spokojený s tím, jak auto letos funguje, a chtěl jsem si udržet konzistenci.“

Podle Stelly je to spíše otázka rozdílných nastavení a nové zavěšení nemá vliv na výkon vozu.

„Rozhodně to není nic, co by mělo dramatický dopad z hlediska výkonu. Pouze to ovlivní způsob, jakým jezdci vnímají, co se děje u pneumatik, prostřednictvím předního zavěšení a řízení. Souvisí to spíše s některými preferencemi toho, jak jezdci řídí vůz, než se zvýšením přilnavosti vozu.“

Podle Norrise bude potřeba více testů na různých okruzích, aby jasně řekl, že nové zavěšení funguje.

„Zatím to není nic, co bych cítil,“ řekl Norris. „Myslím, že je to něco, na co si budeme muset počkat a uvidíme v několika dalších závodech – v Rakousku, Silverstonu a tak dále – a možná i v testech back-to-back , abychom to pochopili.“

Norrisem zmíněný test spočívá v tom, že tým nasadí nové zavěšení, pak staré a pak znovu nové. Podobné testy se dělají třeba u předního křídla, kde je výměna přece jen rychlejší a snadnější než u zavěšení.