McLaren ve Francii slaví nejlepší kvalifikační výsledek sezóny

Oba jezdci se v nejlepší desítce drželi v prvních dvou částech kvalifikace, ze které následně postoupili až mezi deset nejrychlejších pilotů.

„Po včerejšku a dnešním třetím tréninku to před kvalifikací vypadalo dobře. Přiblížil jsem se mnohem více než včera, to jsme ale očekávali a neměli jsme z toho obavy,“ řekl Norris.

„Před kvalifikací jsme provedli pár změn, které podle mě pomohly. Udělali jsme, co jsme potřebovali udělat a já dokázal zajet slušné kolo. Pokazil jsem poslední zatáčku, trochu jsem ji přestřelil. Jinak je to ale samozřejmě dobrý výsledek, zítra to ale bude dlouhé. Velké díky týmu,“ dodal Brit.

Sainz Jr. nebyl spokojen s vozem

Letos počtvrté se mezi nejlepších deset dostal také jeho týmový kolega Sainz Jr., který byl dosud nejlépe v kvalifikaci sedmý v Ázerbájdžánu.

„V první řadě velká gratulace celému týmu a také týmu v továrně. Myslím, že toto je výsledek tvrdé práce, která se nám vrací, a vylepšení, která jsme nasadili. Ukazuje to, že musíme stále tlačit a pokračovat tímto směrem. Z osobního pohledu bych řekl, že to byl trochu náročnější víkend, i když to tak možná nevypadalo,“ přiznal šestý Sainz Jr.

„Včera jsem zkoušel hodně experimentálních věcí a kvůli tomu jsem možná dnes byl trochu pozadu. Nebyl jsem úplně spokojen s vozem, ale i tak jsem se z toho více méně dostal a dnes jsem se cítil lépe. V kvalifikaci jsme zajeli dobrá kola a dosáhli šesté pozice před našimi soupeři. Do Q3 jsme se dostali na střední směsi, díky čemuž můžeme v závodě bojovat.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson