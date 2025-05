McLaren v Imole ukázal slabost, říká Villeneuve

Po třech závodech v řadě, které McLaren dokázal díky Oscarovi Piastrimu ovládnout, musel v Imole britský tým přijmout porážku ze strany Maxe Verstappena a Red Bullu.

Podle bývalého pilota F1 a mistra světa z roku 1997 Jacquese Villeneuvea však mohl McLaren udělat více pro to, aby svoji vítěznou šňůru natáhl.

Kanaďan v tomto ohledu odkázal na situaci před závěrečným restartem, kdy za vedoucím Maxem Verstappenem jel na druhém místě Oscar Piastri, na jehož voze byly obuty již opotřebované pneumatiky, zatímco jeho kolega Lando Norris byl s novými pneumatikami třetí.

Podle Villeneuvea měl McLaren nařídit Piastrimu brzké přepuštění pozice ve prospěch Norrise. Ten se totiž přes kolegu dostal, ale až ve chvíli, kdy už byl Verstappen téměř v nedohlednu...

„V podstatě ukazují slabost,“ řekl Villeneuve ve vysílání Sky Sports F1, když se vyjadřoval na adresu členů McLarenu.

„Neukazují sílu, kterou Red Bull rok co rok prokazuje. Jako by se báli být agresivní ve snaze vyhrát šampionát jezdců a bojí se jít proti Piastrimu. Je to opravdu, opravdu zvláštní,“ podotkl dále bývalý pilot Williamsu či Sauberu, který rovněž kritizoval Piastriho, že si po startu z prvního místa nepohlídal vedení.

„Piastri pokazil první začátku. Nechal se nachytat jak spí... Neměl dopustit, aby z té zatáčky vyjížděl jako druhý a ani poté neměl tempo, což bylo divné,“ uvedl Villeneuve.

„Norris měl větší tempo. Před (závěrečným restartem, pozn. red.) bylo jisté, že Norris Piastriho díky pneumatikám předjede,“ prohlásil Villeneuve s tím, že kvůli souboji se svým kolegou ztratil šanci následně vyzvat Verstappena.

„Vy přitom nechcete nechávat Verstappena vyhrávat...Znamená to pro něj více bodů do šampionátu.“

Villeneuve rovněž nerozuměl tomu, proč byl McLaren v cíli spokojen se ziskem druhého a třetího místa.

„Zdá se, že jsou spokojeni s druhým a třetím místem. McLaren má ale vůz, u kterého dobrý víkend znamená první a druhé místo... Cokoli menšího je trochu zklamáním. První a třetí místo je poměrně přijatelné, ale zdá se, že jsou spokojeni i s druhým a třetím místem,“ dodal.