McLaren: V Číně se budeme snažit limitovat škody

Oproti sezoně 2023 začal McLaren nový ročník podstatně lépe a ihned se zařadil mezi tři nejlepší týmy. A i když, jako v minulé sezoně, vozu britské stáje svědčí okruhy, kde se jezdí s vysokým přítlakem, pomalé zatáčky zůstávají pro tým stále výzvou.

McLaren proto očekává, že jej během nadcházejícího závodního víkendu v Šanghaji čeká nelehký boj, vzhledem k tomu, že čínský okruh obsahuje poměrně velký počet pomalých sekcí. Zmínit můžeme především první část okruhu a kombinaci prvních čtyř zatáček.

„Musím říct, že z hlediska konkurenceschopnosti nás okruh v Číně trápí v rámci úvodní části sezony nejvíce,“ přiznal Stella, kterého cituje Autosport.

„Je tam spousta pomalých zatáček a vraceček...Jak jsem již říkal, zatím se nám nepodařilo auto zlepšit tak, aby bylo dobré i v pomalých a středně rychlých dlouhých zatáčkách. Očekávám, že to tady pro nás bude obtížnější než v Suzuce či v Austrálii,“ uvedl dále Ital.

„Čína tak pro nás může být tak trochu o omezování škod,“ nechal se slyšet šéf McLarenu s tím, že dráhy v kalendáři od květnové GP Miami by měly organizaci z Wokingu lépe vyhovovat.

„V Číně to bude náročné hned z několika hledisek, a to ani nevíme, v jakém stavu bude povrch. Nezapomínejme také, že okruh v Číně byl vždycky jedním z nejtěžších, co se drolení pneumatik týká,“ dodal Stella.