McLaren v Bahrajnu bodoval s oběma jezdci. Ricciardo ale ze závodu úplně nadšený nebyl

Po startu svedli jezdci McLarenu souboj. Lando Norris se dostal před Ricciarda. V cíli závodu mu patřilo čtvrté místo, Ricciardo při premiéře u týmu dojel sedmý.

„Jsem velmi spokojený. Je to dobrý výsledek nejen pro mě, ale i pro nás jako tým,“ řekl Norris. „Je to dobrý počet bodů za první víkend. Neměl jsem žádné problémy a jsem velmi šťastný. Je to dobrý začátek. Velké díky patří týmu zde a všem v továrně.“

„Myslím, že to byl celkově dobrý víkend,“ řekl Ricciardo. „Na tento výsledek si nemůžeme stěžovat. Z pohledu tým je dobré začít sezónu se čtvrtým a sedmým místem.“

Se svým závodem ale Ricciardo tak nadšený nebyl. „Nemohli jsme najít tempo, takže pokaždé, když jsem se snažil z toho vytěžit trochu více, tak to nešlo, ale myslím si, že je toho mnoho, z čeho se můžeme ze závodu učit. Vezmeme si pozitiva a poučíme se z dat. Celkově to byl dobrý víkend pro celý tým a dobrý první závod pro McLaren.“

„Tento víkend jsme měli skvělý start do sezóny 2021,“ řekl Andreas Seidl. „Gratulujeme celému týmu tady v Bahrajnu, doma v továrně a také zejména našim kolegům v Mercedesu, kteří s naším týmem během zimy opravdu tvrdě pracovali, aby se ujistili, že budeme pro první závod připraveni.“

„Získali jsme dobré body do Poháru konstruktérů, který vypadá velmi těsně. Měli jsme dnes třetí nejrychlejší auto, ale uvědomuje si, že letos bude o tohle místo velká bitva.“

Podle Seidla je cílem, aby byl vůz v posledním závodě stejně konkurenceschopný jako v tom prvním.