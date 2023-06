McLaren už vyrábí „B specifikaci“ svého vozu

McLaren na tom letos není tak, jak doufal. Už na začátku roku jeho vedení hovořilo o třístupňovém plánu. Velký balík vylepšení by měl přijít v červenci.

McLaren získal v prvních šesti závod jen 17 bodů a je na šestém místě. Vloni měl ve stejné fázi sezóny bodů 50.

Když se ukázalo, že McLaren nesplnil své cíle pro začátek sezóny, rozhodl se tým připravit třístupňový plán modernizace, aby dostal MCL60 na úroveň, na které měl být v Bahrajnu na začátku sezóny.

První balíček byl představen v Baku a tým byl s výsledky spokojen. Data z trati odpovídala údajům z aerodynamického tunelu. Větší průlom ale samozřejmě nepřišel.

Na začátku roku Andrea Stella prozradil, že největší balíček by měl přijít někdy před letní přestávkou a půjde o jakousí B specifikaci vozu.

Pro Motorspor Total nyní potvrdil, že změna už byla odsouhlasena konstrukčním oddělením a vyrábí se. Její nasazení je plánováno na Velkou cenu Rakouska (2. července) nebo na domácí Velkou cenu Velké Británie, která se pojede o týden později.

Stella uvedl, že vůz bude vypadat „výrazně jinak“, ale půjde spíše o evoluci současné koncepce McLarenu a ne změnu konceptu, jakou jsme viděli třeba u Mercedesu.

„Je to další vývoj vozu, další rozvoj konceptů, které považujeme za úspěšné,“ řekl Stellla. „Bude se výrazně lišit od toho, co máme v současnosti. Bude základem pro další vývoj v příštím roce. Ve druhé části sezony by mělo dojít k dalšímu velkému vylepšení vozu.“