McLaren už měl informovat Ricciarda, že ho chce nahradit Piastrim

Australan za Australana? Na první pohled je to poměrně jasné, ale vše komplikují právní překážky. Alpine věří, že má na Oscara Piastriho „nárok“. Nejspíše tomu tak ale není.

Není jasné, zda 31. července vypršela opce nebo Piastriho manažeři (mezi nimi je Mark Webber) postupují tak, jak postupují z toho důvodu, že ani na přelomu července a srpna neměl jejich svěřenec smlouvu pro příští rok a žádná smlouva s Alpine není.

Dohoda mezi Piastrim a McLarenem je jednodušší právě díky osobám v pozadí. Mark Webber před koncem své závodní kariéry po odchodu z F1 závodil ve WEC za Porsche, odkud se více než dobře zná s šéfem McLarenu Andreasem Seidlem.

Daniel Ricciardo má ale smlouvu na příští rok. V posledních hodinách se objevily různé spekulace. Podle některých bude Piastri příští rok jen rezervním jezdcem britské stáje a počká na konec Ricciarda. Do závodní sedačky by se posadil v roce 2024. Podle jiné je už rozhodnuto – za McLaren budou závodit v příštím roce Lando Norris a Oscar Piastri.

Britský Autosport se odvolává na své zdroje, podle kterých se obě spekulace nevylučují. McLaren měl skutečně s Piastrim podepsat smlouvu na roli rezervního jezdce, ale rozhodl se ho povýšit do role závodního jezdce. Ricciardo už měl být oficiálně o této skutečnosti informován. Nyní zbývá jen dohodnout podmínky jeho odchodu.

Ricciardo by pak mohl zamířit do Alpine, pokud o něj bude mít tým (znovu) zájem. Mnoho dalších možností nemá – snad kromě Haasu, pokud by se Steiner chtěl rozloučit se Schumacherem, ale do těchto dohod mluví také Maranello.