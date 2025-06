McLaren uveřejnil fotografie a videa z testu Brada Pitta

Brad Pitt má za sebou natáčení filmu F1 v upraveném voze F2. Nyní si ale vyzkoušel i skutečný vůz F1.

V texaském Austinu usedl do vozu McLaren MCL60 z roku 2023. Oblékl také overal McLarenu. Helmu měl ale svou – týmu AXGP z filmu F1.

„Jste v takovém, jako by… nadpozemském rytmu. Je to opravdu výjimečné,“ řekl Pitt v podcastu Beyond the Grid.

„A pokaždé se snažím vysvětlit ten pocit přítlaku – a nikdy se mi to nepovede. Chcete to přirovnat k horské dráze, ale ani to není ono, protože cítíte střed otáčení přímo pod sebou. Jste toho součástí.“



Foto: McLaren

Pitt prozradil, že na rovince dosáhl maximální rychlosti 197 mil za hodinu (317 km/h), ale mrzí ho, že se mu nepodařilo překonat hranici 200 mil.

„Tento týden jsem se dostal na 197 mil za hodinu. Fakt jsem chtěl dát dvě stě. Trochu mě to bolí. Chyběly mi jen tři míle. Nikdy jsem nezažil nic, co by mi dalo takový pocit naprosté přítomnosti – jste maximálně soustředění, ale ne tím způsobem, že byste byli napjatí jako struna.“

„Jednou jsem byl v akrobatickém letadle a tomu je to asi nejblíž. Ale stejně – tohle je naprosto jedinečný pocit, absolutní euforie.“

„Nemůžu dostatečně poděkovat Zakovi Brownovi, celému týmu a strávil jsem den s Landem. A prostě – naprostá euforie.“

Pitt doufá, že ve voze neseděl naposledy.

„Chci se vrátit. A chci porazit ten čas. Chci porazit ten čas! Chci porazit ten čas!“