McLaren teď není mým soupeřem, říká po sobotě Verstappen

V Suzuce Verstappen dokázal v kvalifikaci zajet ideální kolo (všechny své nejrychlejší sektory zajel v tomto kole) a porazit tak oba jezdce McLarenu, kterým se to nepovedlo.

V závodě to pak vypadalo tak trochu jako v Monaku. Norris se dokázal přiblížit, ale nikdy nebyl pod jednu sekundu. Verstappen si tak dojel pro letošní první vítězství a je jen bod od Landa Norrise, který dnes odstartuje před ním. Není to však první řada. Verstappen se kvalifikoval na sedmé místo.

„McLaren teď není mým soupeřem. Tohoto šampionátu se jen účastním,“ řekl Verstappen, kterého cituje Motorsport.com. Na dotaz, zda to myslel tak, že v současné době nebojuje o titul, odpověděl. „Ne, nemyslím si to (že by bojoval o titul).“

„Když se podíváte na odstup od McLarenu, tak mě to nepřekvapuje. Už během zimních testů tady jsem týmu řekl, že ztráta je půl sekundy, a to se potvrdilo, takže jsem měl v tomto ohledu pravdu. Když se podíváte na celou sezónu, myslím, že jsme nikdy neměli šanci.“

„Když ostatní udělají chybu, jako třeba v kvalifikaci v Suzuce, tak můžeme být vepředu. V Suzuce bylo předjíždění nemožné, ale ne vždy tomu tak je.“

V Japonsku Red Bull v noci na sobotu „překopal“ svůj vůz. V Bahrajnu postupoval stejně, ale tentokrát to nevyšlo. Verstappen si však nemyslí, že inženýři a mechanici mohli udělat něco jinak.

„Na autě jsme vyzkoušeli všechno možné a nic nefungovalo, takže o to nejde. Kdybych měl jet kvalifikaci znovu, tak netuším, co bychom ještě mohli změnit. Vyzkoušeli jsme všechno, co má na této trati smysl.“

Verstappen startuje ze sedmého místa. V Bahrajnu se sice dá předjíždět, ale na stupně vítězů to bude mít daleko. Podle něj půjde Norris s rychlostí, jakou má, dopředu. „Samozřejmě je tu Alpine (Gasly, pozn. redakce), který by se mohl propadnout. Ale jinak bude těžké se posunout nahoru, protože naše tempo je vesměs podobné. Udělám, co bude v mých silách, ale nevím, jestli to bude stačit na pódium nebo na šesté místo.“