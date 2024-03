McLaren slaví první letošní pódium. Norris věří, že měl na to bojovat s Ferrari

Carlos Sainz vyhrál závod v Melbourne před svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

Norris se na pokyn týmu dostal před domácího Oscara Piastriho a vydal se na stíhací jízdu za vedoucí dvojicí poté, co jej Leclerc předjel během prvních zastávek v boxech.

Britovi se ale nepodařilo Leclercovi přiblížit a musel se tak spokojit s třetím místem.

„Byl to pro nás velmi dobrý den. Jsem velmi hrdý na tým, třetí a čtvrté místo pro nás znamená spoustu bodů do šampionátu,“ řekl Norris.

„Nestačili jsme na Charlese, myslím, že naše rychlost byla trochu lepší. V prvním stintu se před nás dostal dřívější zastávkou, takže jsem možná trochu doufal v druhé místo.

„Myslím, že naše rychlost dnes byla dostatečná. Ferrari a Carlos dnes ale odvedli velmi dobrou práci, klobouk dolů. Byli rychlí po celý víkend. Já měl pocit, že se dnes mohu velmi dobře starat o pneumatiky. Nečekal jsem, že dnes budu na stupních vítězů, jsem velmi šťastný.“

Piastri pod stupni vítězů

Na čtvrtém místě dojel před domácími fanoušky Australan Oscar Piastri. Zopakoval tak svůj letošní nejlepší výsledek z minulého závodu v Saúdské Arábii.

Piastri chápe rozhodnutí týmu dostat Norrise před něj.

„Za mě to bylo zcela spravedlivé. On se včera kvalifikoval přede mnou, při první zastávce se zdržel trochu déle a doháněl mě, protože byl v té fázi závodu rychlejší. V tom momentu jsem se držel Leclerca a Lando nás oba dojížděl, takže jsem upřímně doufal, že mě předjede a půjde po Charlesovi,“ řekl Piastri.

„Samozřejmě, doma bych rád zůstal třetí, za mě to ale bylo zcela spravedlivé. Myslím, že to byl dobrý víkend. Udělal jsem pár chyb, když na tom záleželo, což je trochu frustrující, dnes to byl ale slušný výsledek.“