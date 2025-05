McLaren si ve Španělsku zabral celou první řadu

Z prvních dvou pozic vyrazí do Velké ceny Španělska formule 1 piloti McLarenu, když v interním souboji Oscar Piastri porazil svého týmového kolegu Landa Norrise.

Australan získal svou letošní čtvrtou pole position, když závěrečným kolem porazil Norrise o dvě desetiny sekundy.

„Jsem velmi šťastný. Zatím to byl dobrý víkend. Nezačal nejlépe, trochu jsme se trápili, ale včera večer jsme našli nějakou rychlost a dnes bylo auto perfektní,“ řekl Piastri v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Byl jsem schopen zajet velmi dobrá kola. Před dvanácti měsíci to byla mizérie, takže je skvělé, že jsme to dokázali obrátit tím nejlepším možným způsobem,“ připomenul Piastri loňskou kvalifikaci v Barceloně, kdy v Q3 nejprve přišel o měřený čas a druhý pokus po chybě ani nedokončil. Do závodu tak startoval z 10. místa, zatímco Norris z pole position.

Norris: Udělal jsem pár drobných chyb

Poražený Norris uznal, že Piastri byl dnes lepší a o pole position jej připravily i drobné chyby, kterých se dopustil. Po prvních měřených pokusech přitom držel o 17 tisícin sekundy provizorní první místo.

„Oscar jel velmi dobře. Rychlost tam rozhodně je, udělal jsem ale pár drobných chyb. Pro tým je to dobrý výsledek, zítra to bude zajímavý start,“ řekl Norris v televizním rozhovoru.

„Do první zatáčky je to daleko, bývá to tady zajímavé a máme za sebou spoustu rychlých kluků, takže je nemůžeme odepisovat. Dnes to byl dobrý výsledek a jsem spokojen.“