McLaren si rezervoval možnost vstupu do formule E

McLaren pod vedením Zaka Browna rozšiřuje své aktivity a to přes finanční problémy, kterými se vloni potýkal. Tým vstoupil do IndyCar, zvažuje stavbu hypercaru pro Le Mans a také vstup do formule E.

Woking dnes oficiálně potvrdil, že si „rezervoval slot“ pro vstup do formule E v její deváté sezóně (2022/2023), kdy začnou platit nová pravidla (Gen 3). Vozy mají být o 120 kg lehčí a jejich výkon má naopak vzrůst na 350 kW (470 koní).

Vstup britské stáje ještě není zcela stoprocentní. Ve Wokingu budou v průběhu letošního roku možnost vyhodnocovat. McLaren si ale podpisem zajistil místo jako jeden z maximálně 12 týmů pro danou sezónu.

Formule E se stala šampionátem, do kterého vstupovala jedna automobila za druhou. V posledních měsících se ale trend otáčí. Na konci nadcházející sezóny odejdou Audi i BMW, čímž se na startovním roštu uvolní místo.