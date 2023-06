McLaren si od nového balíčku vylepšení slibuje zisk několika desetin na kolo

McLaren v nadcházejících třech závodech nasadí několik technických novinek. Britská stáj od nich očekává zisk několika desetin na kolo.

McLarenu momentálně patří v Poháru konstruktérů šestá pozice, s čímž ve Wokingu nemohou být spokojeni. Britský tým navíc v osmi závodech nasbíral pouze 17 bodů, což je téměř čtyřikrát méně než vloni ve stejné fázi sezony.

Situace tradiční stáje by se mohla zlepšit po nasazení technických novinek, které tým chystá představit během nadcházejících třech závodů v Rakousku, Británii a Maďarsku.

Více k plánům McLarenu, které se týkají vývoje monopostu, nyní řekl týmový boss Andrea Stella.

„Některé díly vyžadují jen trochu více času na přepracování nebo vývoj, zatímco některé byly k dispozici o něco rychleji,“ uvedl šéf McLarenu podle webu RacingFans.com s tím, že nasazování novinek z těchto důvodů není příliš strategické.

„Myslím si, že nadcházející balíček vylepšení pro nás může být důležitější než to, jak je daná trať vhodná pro charakteristiku našeho vozu. V konečném důsledku je to pro nás důležitý moment z hlediska možného zvratu letošní sezony,“ přiznal Stella.

Týmový principál McLarenu se rovněž vyjádřil k tomu, o kolik by měly být vozy britské stáje po představení novinek rychlejší.

„Mělo by se jednat o několik desetin. Na čase na kolo by to mělo být znát,“ odhadl Ital.

Pro úplnost dodejme, že v Montrealu McLaren na nejlepší ztrácel kolem jedné vteřiny na kolo.