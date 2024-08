McLaren si letos podruhé zajistil kompletní první řadu, Norris má čtvrtou pole position

Norris tak navázal na výkony z Barcelony, Budapešti a z minulého týdne na Zandvoortu a s náskokem 109 tisícin si vyjel nejlepší startovní pozici.

„Další pole position, je to skvělé. Je překvapivé, že máme první a druhé místo, když bylo pole tak vyrovnané,“ řekl Norris.

„Nerad to říkám, ale moje kolo nebylo skvělé, jsem ale velmi, velmi šťastný. Nečekám jednoduchý závod. Jsou tu nějaké neznáme v otázce pneumatik a opotřebení, ale těším se na to.“

Piastri znovu druhý

Zatímco Norris odstartuje letos počtvrté z pole position, jeho kolega Piastri počtvrté dosáhl na druhé místo.

Letos ale teprve podruhé bude mít McLaren kompletní první řadu, když zatím Norris s Piastrim na prvních dvou místech stáli jen na Hungaroringu.

„Nestačilo to. Mám pocit, že to letos říkám často, tým ale odvedl opravdu dobrý výkon,“ řekl Piastri.

„Nebyla tam žádná záruka, že si zajistíme první řadu, takže to byla z naší strany skvělá práce. Startovat druhý není vždy to nejhorší, takže uvidíme, co udělají pneumatiky. S tak vyrovnaným startovním polem to bude zajímavé.“