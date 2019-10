McLaren si dal za cíl konečné šesté místo pro Sainze Jr.

V tuto chvíli patří Sainzovi Jr. s 66 body sedmá pozice. Pouhé tři body přitom ztrácí na Pierra Gaslyho, který začínal sezónu u Red Bullu, ale v polovině sezóny přestoupil do Toro Rosso.

Naopak Alexander Albon, který po odchodu z Toro Rosso obsadil Gaslyho místo u Red Bullu, začal sbírat více bodů a na Sainze Jr. jich nyní ztrácí čtrnáct.

Podle šéfa McLarenu Andrease Seidela bude pro Sainze Jr. obtížné se před Albonem do konce sezóny udržet.

„V šampionátu jezdců je jasně naším cílem dosáhnout s Carlosem šestého místa. Jsou tu dva hlavní soupeři, kterými jsou Gasly a Albon. Albon nás rychle dotahuje, doufejme tedy, že se v tomto souboji udržíme co nejdéle,“ doufá Seidl.

Pokud by se Sainzovi Jr. podařilo obsadit šesté místo, bude to poprvé od roku 2015, kdy v konečném hodnocení mezi prvními šesti jezdci bude pilot jiného týmu než Mercedesu, Ferrari a Red Bullu.

„Je působivé, co Carlos předvádí nejen v kvalifikaci, ale také co dělá závod od závodu. V šesti závodech, ve kterých letos nebodoval, měl skutečně smůlu. Kdykoliv mu ale dáme auto, se kterým může na trati bojovat, tak dosáhne výsledků, to je působivé.“

Na Seidla, který k McLarenu letos přišel z Porsche, Sainz Jr. zapůsobil svou technickou zpětnou vazbou.

„Už při prvním setkání s Carlosem jsem věděl, že má zkušenosti. V minulosti již byl u dvou týmu (Toro Rosso a Renault, pozn. redakce), které mu daly spoustu zkušeností. Už od jeho prvního testu v Abú Dhabí v loňském roce byl klíčovým prvkem ve vedení a řízení vývoje auta,“ pokračuje.

„Občas, když jej slyšíte mluvit, tak si myslíte, že má titul z inženýrství. To je skvělé, zároveň je ale stále mladý. Stále se učí a vyvíjí spolu s námi jako týmem.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson