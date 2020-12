McLaren se změnil. Už to není ten chladný tým, říká Häkkinen

Po dokončení strukturálních změn, kterými McLaren prošel v roce 2018 a 2019, nyní výkonnostní křivka týmu z Wokingu stoupá vzhůru.

Po čtvrtém místě v sezóně 2019 skončil v letošním hodnocení Poháru konstruktérů druhý nejúspěšnější tým historie F1 (za Ferrari, pozn. redakce) na třetím místě.

Podle Häkkinena, který s týmem získal tituly v letech 1998 a 1999, prošel McLaren úspěšnou proměnou, která se projevila na jeho sportovních výsledcích i na celkovém obrazu týmu.

„Když se podívám na celkový obrázek, co s týmem udělal marketing, tak odvedli skvělou práci. Image je velmi důležitou součástí týmu. Když se ohlédnu zpět na dobu, kdy jsem závodil za McLaren, byl to navenek celkem chladný tým,“ řekl Häkkinen v podcastu At The Controls.

„Byl to přímo fungující tým a bylo těžké do něj proniknout a mít uvolněnou atmosféru. Takový byl v minulosti vnější pohled na McLaren.“

Tehdejší strnulá a vážná atmosféra McLarenu během Häkkinenova působení na přelomu tisíciletí odrážela osobnost tehdejšího šéfa Rona Dennise.

„Na 100 procent to byl jeho (Dennisův) způsob řízení systému. A fungovalo to, jednoduše to fungovalo a bylo to skvělé. Doba a generace se mění, lidé jinak uvažují. A vidím, že Zak Brown do McLarenu přinesl skvělé věci a odvedli úžasnou práci v marketingu. Fanoušci to milují, sponzoři to milují, chtějí být součástí McLarenu.“

Díky tomu všemu s Brownem a Andreasem Seidlem jako šéfem týmu vidí Häkkinen budoucnost týmu růžově.

„Jezdci jsou od inženýrů a mechaniků tlačeni na limit, aby dosáhli skvělého úspěchu. Sednou si do auta a nasadí si helmu. Piloti spolu opravdu tvrdě bojují, aby dosáhli nejlepšího možného výsledku a časů na kolo,“ říká Fin.

„Technicky se (tým) neustále vyvíjí, příští rok budou používat motory Mercedes, opět o něco menší motor, menší chladící kanálky v autě pomůžou aerodynamice vozu. Je tu spousta malých detailů, které do budoucna vypadají skvěle. Ale letos, když se to všechno poskládalo dohromady, to vypadalo skvělé, nejen z pohledu výsledků. Zdá se, že se posouvají vpřed a jak znám energii Zaka Browna, vím, že je to správným směrem. Je to naprosto mega.“