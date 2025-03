McLaren se zajímal o Maxe Verstappena

Max Verstappen má smlouvu do roku 2028. V poslední době se ale spekuluje o možnosti, že by přestoupil jinam a to zejména v kontextu změn pravidel. Red Bull si vyvíjí motor pro rok 2026 sám ve spolupráci s Fordem a je otázkou, jak dobrý bude ve srovnání se zkušenějšími konkurenty.

Nejdříve byl Verstappen spojován s Mercedesem, později s Astonem Martin, což je linka, která nemusí být „vyhaslá“.

Podle informací deníku De Telegraaf, který má vždy dobré informace o Verstappenovi a jeho okolí, se o situaci okolo smlouvy čtyřnásobného mistra světa zajímal McLaren. Mělo dojít ke kontaktu mezi McLarenem a manažéry Verstappena.

Zak Brown to podle racingnews365 potvrdil, ale trvá na tom, že šlo čistě o získání určitých informací. Konkrétní jednání mezi McLarenem a Verstappenem se nikdy neuskutečnila. Tým z Wokingu má nyní dva jezdce s dlouhodobými smlouvami.

V případě Norrise má končit nejdříve na konci roku 2027, u Piastriho nejdříve o rok později, ale spekuluje se dokonce o konci roku 2029.