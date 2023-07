McLaren se pro závod v Silverstonu vrací k „chromové“ barvě. Využil i partnerství s Google

McLaeren v Silverstonu nasadí speciální zbarvení. Vrátí se k chromové barvě, se kterou jezdil v minulosti.

McLaren se pro domácí závod vrací k chromové barvě. Místo červené, kterou v minulosti přinesl Vodafone, zůstává z části papája.

Na současném zbarvení McLaren spolupracoval s Google, který na vozech propaguje svůj prohlížeč Chrome.

„Není žádným tajemstvím, že fanoušci závodních vozů milují klasické chromovaná zbarvení McLarenu,“ řekl generální ředitel McLaren Racing Zak Brown.

„Google Chrome chtěl vrátit prvky tohoto ikonického zbarvení na oslavu historie našeho týmu při Velké ceně Velké Británie a my jsme nadšeni, že můžeme našim fanouškům dát to, co chtějí.“

„Jsem si jistý, že toto zbarvení vyvolá v mnoha našich fanoušcích skvělé vzpomínky, a nemohu se dočkat, až ji uvidíme na trati při našem domácím závodě.“