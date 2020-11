McLaren se posunul na třetí místo v Poháru konstruktérů

Z týmů, které bojují o třetí místo v Poháru konstruktérů, si dnes vedl McLaren nejlépe. Tým z Wokingu se díky tomu posunul před Racing Point, který vyšel bodově naprázdno.

„Velmi dobrý závod! Myslím, že nám více méně všechno vyšlo skvěle. Oba starty byly opravdu dobré a dostaly nás do dobré pozice před renaulty. To bylo všechno! Vím, v závodě byla spousta akce, ale myslím, že jsme měli dobrou strategii a udělali jsme, co jsme museli,“ řekl Norris.

„Můj závod nebyl nudný, ale drželi jsme se našeho plánu a soustředili se na sebe. To bylo vše, co jsme na začátku chtěli udělat a také jsme udělali. Dobré body, čtvrté a páté místo, jeden z našich nejlepších týmových výsledků.“

Sainz Jr. získal deset pozic

Z patnáctého na páté místo se v průběhu závodu dokázal posunout Carlos Sainz Jr.

„Dokázal jsem odjet velmi dobrý první stint na měkké sadě, předjel jsem spoustu jezdců, zároveň jsem se staral o pneumatiky, aby vydržely. Také druhý stint na střední sadě byl velmi dobrý, byli jsme schopni předjet oba renaulty a stahovali jsme Landa. Byl to skvělý závod a dokázali jsme získat velké množství bodů pro tým, které jsou klíčové v boji o šampionát.“