McLaren se nezúčastní testů po sezóně a zatrhl to i Alonsovi

„Pravidla jsou jasná, takže se neplánujeme zúčastnit tohoto testu,“ řekl šéf týmu Andreas Seidl, kterého cituje the-race.com.

McLaren už ve svých řadách nemá žádné oficiální mladé jezdce. V minulé sezóně to byl Sergio Sette Camara, ale ten je nyní zaměstnán Red Bullem jako rezervní jezdec. Do vozu by mohl McLaren posadit svého vývojového jezdce Olivera Turveye. Má už sice 33, ale pravidla říkají, že se testů může zúčastnit jakýkoliv jezdec, který neabsolvoval více než dva závody formule 1.

Tým by samozřejmě mohl dát šanci někomu jinému, odjet pár kol a vyzkoušet si některé věci pro příští rok, ale možná jde i o snahu ušetřit peníze. Kromě toho je dosti pravděpodobné, že by po návatu na britské ostrovy museli dle platných pravidel zaměstnanci McLarenu do karantény.

Zatrhli to Alonsovi

Renault zvažoval, že do svého vozu posadí Fernanda Alonsa, který by se tak mohl připravit na návrat. Výše uvedená pravidla však nesplňuje, a tak Renault potřeboval souhlas ostatních. McLaren a údajně také Ferrari a Racing Point byli proti.

„Na začátku roku, kdy začala tato pandemie, jsme všichni hlasovali pro změnu předpisů, což mělo za následek, že tyto testy byly ve sportovních pravidlech jasně definovány s účelem testování mladých jezdců,“ uvedl Seidl.

Alonso už absolvoval filmovací den se současným vozem. Za týden ho pak čeká test s vozem z roku 2018 v Bahrajnu.