McLaren se nezúčastní Grand Prix Austrálie. V týmu byl potvrzen koronavirus

Několik členů týmů skončilo v karanténě. Testy u čtyř zaměstnanců Haasu byly negativní. V případě zaměstnance McLarenu však byl test pozitivní. Tým se proto závodního víkendu nezúčastní.

„Tým spolupracuje s příslušnými místními úřady, aby jim pomohl při jejich vyšetřování a analýze,“ uvedl tým.

Podle McLarenu bylo rozhodnutí přijato „nejen kvůli zaměstnancům a partnerům společnosti McLaren Fl, ale také kvůli konkurenčním týmům, fanouškům formule 1 a širším účastníkům F1.“

Bude závod zrušen?

Připomeňme, že Ross Brawn nedávno uvedl, že pokud by některý z týmů nemohl do závodu nastoupit, bude závod zrušen. Tehdy se pracovalo spíše s možností, že zaměstnanci některého z týmů nebudou do země vpuštěni.

Existuje ještě jedna alternativa – závod odjet, ale jeho výsledky nepočítat do šampionátů.

Foto. Getty Images / Rudy Carezzevoli