McLaren se chystá na motory Mercedes. Norris zázraky nečeká

„Začít znovu s Mercedesem je něco, na co se velmi těšíme,“ řekl Lando Norris, kterého cituje RaceFans.

„Věříme, že nám to pomůže udělat krok vpřed. Ale nebude to všechno. Stále ještě potřebujeme najít spoustu času v samotném šasi a nespoléhat jen na motor. Je to pomoc a krok vpřed, ale existuje spousta věcí, které přispívají k tomu, aby jel vůz formule 1 rychle. Motor je jen jednou ze stovek tisíc.“

Podle aktuálních plánů by sezóna mohla začít v červenci v Rakousku. „Zatím nebylo nic potvrzeno. Říkají, že za pár měsíců se pokusíme znovu závodit a Rakousko by mohlo být prvním závodem. Stále by to měl být jeden závod o víkendu, ale můžeme být na stejné závodní trati několik víkendů v řadě.“

„Budeme mít plné ruce práce. Myslím, že jakmile se vrátíme k závodění, budou chtít uspořádat co nejvíce závodů.“

Podle Norrise nebude návrat do F1 fyzicky jednoduchý. „Nebude to snadné, ale jsem velmi nadšený. Chci znovu závodit co nejdříve, jakmile to bude bezpečné.“

Foto: Getty Images / Clive Mason