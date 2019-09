McLaren sahal po pátém místě. Ze Spa odjíždí bez bodu

Norris měl start do závodu z říše snů. Po startu z jedenácté pozice využil v první zatáčce kontaktů svých soupeřů a k zatáčce Eau Rouge přijížděl na pátém místě.

Na tom se za jezdci Ferrari a Mercedesu držel až do cíle závodu, než musel dvě kola před koncem kvůli ztrátě výkonu svůj vůz odstavit na cílové rovince.

„Můj závod nebyl nudný. Byl zábavný a vzrušující. Měli jsme velmi dobrý start, odjezd byl velmi dobrý a v první zatáčce se nám podařilo předjet šest vozů najednou a dostat se na páté místo. Od té chvíle jsme si to kontrolovali,“ řekl Norris.

„Myslím, že si můžeme odnést nějaká pozitiva. Všichni v týmu odvedli velmi dobrou práci a přijít v posledním kole o motor bylo obtížné. Musíme se z toho dostat a připravit se na Monzu.“

Sainz Jr. odstoupil už v úvodu

Už po třech kolech skončila Velká cena Belgie pro druhého pilota McLarenu Carlose Sainze Jr. Španěl zastavil na trati v zatáčce Bus Stop poté, co pohonná jednotka v jeho voze ztratila výkon.

„Samozřejmě to není dobrá zpráva, když nemůžete ani odstartovat do závodu. Není k tomu co říct. Škoda také Landova odstoupení v posledním kole, kvůli kterému jsme nezískali dalších deset bodů do šampionátu, což by pro nás byl obrovský krok správným směrem,“ řekl Sainz Jr.

