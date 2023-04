McLaren reagoval na snahu Massy zvrátit výsledek sezony 2008. Brazilci se vysmál na sociálních sítích

Tým McLaren prostřednictvím sociálních sítí reagoval na úvahy Felipeho Massy zvrátit soudní cestou výsledek ročníku 2008.

Felipe Massa se nedávno nechal slyšet, že zvažuje právní kroky za účelem zvrátit výsledek VC Singapuru 2008, která byla ovlivněna fingovanou nehodou Nelsona Piqueta mladšího. Z podvodu týmu Renault tehdy těžil jeho jezdec Fernando Alonso, který díky ideálně načasované zastávce v boxech zvítězil.

Massa by rád docílil anulace závodu, což by mu v konečném výsledku pomohlo k zisku titulu, jehož držitelem je Lewis Hamilton. Massa totiž v závodě, který až do nehody Piqueta vedl, nebodoval, zatímco jeho rival v boji o titul bral šest bodů za třetí místo. V konečném součtu celé sezony pak Brazilci k titulu chyběl jediný bod.

Důvod, proč bývalý jezdec Ferrari přemýšlí o právních krocích po 15 letech, je ten, že v průběhu března letošního roku tehdejší šéf F1 Bernie Eccelestone uvedl, že FIA měla informace o podvodu ještě před koncem sezony 2008. Podle 92letého Eccelestona tak FIA mohla rozhodnout o případném anulování VC Singapuru včas (po uzavření výsledků na konci sezony to již možné není).

Massa proto věří, že by u případného soudu mohl argumentovat tím, že FIA v roce 2008 informace o podvodu zatajila a že z toho důvodu nemohl usilovat o anulování výsledků ještě před koncem dané sezony.

K úvahám Massy se nyní vyjádřil tým McLaren, za který v roce 2008 Lewis Hamilton závodil. Na sociálních sítích zveřejnil animaci, která mj. odkazuje na článek o možných právních krocích bývalého brazilského pilota F1, a tu doplnil hláškou „Denial is a river in Egypt“.

Jedná se o větu, která se na sociálních sítích využívá v případě, kdy někdo odmítá (anglicky denial, což zároveň zní podobně jako řeka Nil) pochopit realitu.