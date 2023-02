McLaren prožil náročné předsezónní testy

Přípravy McLarenu na letošní sezónu formule 1 byly náročné. Britská stáj se během třídenních testů v Bahrajnu potýkala s problémy.

Monopost MCL60 nesplnil očekávání týmu, když část sobotních jízd musel tým strávit v garáži řešením problémů se spolehlivostí předních křidélek na voze.

„Poslední den předsezónních testů byl náročný. Ztratili jsme čas při opravě menších problémů,“ řekl nový šéf týmu Andrea Stella.

„Pro závod nás tento problém neznepokojuje, museli jsme tomu ale věnovat pozornost, abychom zajistili, že dokážeme absolvovat co nejvíce z našeho plánu jízd. I přes tyto drobné problémy jsme získali informace o voze v reprezentativních nočních podmínkách. V průběhu testu jsme udělali nějaký pokrok z pohledu výkonu.“

Ačkoliv tým mluví jen o drobných problémech, které jej připravily o čas na trati, novinář Will Buxton byl během testů svědkem toho, jak frustrovaný jezdec Lando Norris bouchnul pěstí do zdi.

„Viděl jsem ho, jak opouští garáž a jde do malé místnosti pro jezdce, přičemž bouchnul pěstí do provizorní zdi. Ta drobná frustrace. Můžete říct, že to není úplně v pořádku,“ popsal Buxton.

„Slušné tři dny tady v Bahrajnu. V první řadě je dobré být zpět v autě. Oproti našemu loňskému testu je to velké zlepšení, odjeli jsme spoustu kol, takže tým odvedl dobrou práci,“ řekl Norris po testech.

„Víme, že je tu pár věcí, na kterých stále musíme zapracovat do závodního týdne, ale jsme ve slušné pozici. Nasbírali jsme spoustu dat, které budeme v průběhu následujícího týdne analyzovat.“

Přípravy na svou první sezónu ve formuli 1 má za sebou také Oscar Piastri. Mladý Australan se při hledání limitů v sobotu roztočil na trati. Při incidentu ale nepoškodil vůz.

„Nebylo to nejklidnější ráno, měli jsme na autě pár problémů. Neodjel jsem tolik kol, kolik bychom si představovali, přesto to byly dobré jízdy,“ řekl Piastri.

„Stále se učím, což je dobré. Myslím, že jsme pro příští týden ve slušné formě, bylo by fajn odjet trochu více kol, ale tak je to vždy. Bylo to pár dobrých dní práce s týmem, zahájení sezóny, děkuji jim za jejich podporu. Těším se, až příští týden vyrazím do svého prvního závodu.“