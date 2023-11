McLaren prodloužil smlouvu s Mercedesem ohledně odběru pohonných jednotek

McLaren odebíral pohonné jednotky Mercedesu do roku 2014. Od roku 2015 mu dodávala pohonné jednotky Honda, což ale nebylo příliš úspěšné partnerství. V letech 2018 až 2020 byl dodavatelem Renault. Od roku 2021 je McLaren znovu u Mercedesu.

Stáj z Wokingu dnes potvrdila, že u Mercedesu zůstane nejméně do roku 2030, což znamená i řadu let po zavedení nových pohonných jednotek.

O jednoho ze stávajících zákazníků ale Mercedes přijde. Honda bude od roku 2026 dodávat Astonu Martin.

„Mercedes-Benz je skvělým a spolehlivým partnerem týmu McLaren ve formuli 1,“ řekl Zak Brown. „Prodloužení znamená důvěru, kterou mají naši akcionáři i celý tým v jejich pohonné jednotky a směr, kterým se s nimi vydáváme do nové éry pravidel, která nás čeká.“

„Společně jsme byli úspěšní jak v posledních třech sezónách, tak i v době, kdy tým poháněly dříve, takže se těšíme na další úspěchy, až budeme pokračovat v naší cestě za konzistentním bojem v přední části startovního pole.“

„Spolupráce se silnými zákaznickými týmy je základem naší strategie v motorsportu,“ řekl Toto Wolff. „Má to mnoho výhod – poskytuje to jasnou konkurenční referenci, urychluje to naše technické učení a posiluje to celkový projektový záměr Mercedesu-Benz ve F1.

„McLaren je od roku 2021 tvrdým a férovým soupeřem, zejména ve druhé polovině letošní sezony. Silné výkony McLarenu podtrhují důležitost transparentního a rovného zásobování všech zákaznických týmů ve sportu, pokud chceme dosáhnout cíle deseti týmů schopných bojovat o umístění na stupních vítězů.“