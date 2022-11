McLaren přišel o čtvrté místo v Poháru konstruktérů. Ricciarda z toho ale vinit nechce

V souboji o čtvrté místo mezi týmy byl letos McLaren poražen Alpine.

Na Alpine nakonec McLaren ztratil jen 14 bodů. Téměř 77 % bodů pro McLaren získal Lando Norris. V absolutních číslech je to 122 versus 37 bodů.

„Jsem daleko od toho, abych z nezískání čtvrtého místa vinil pouze situaci s Danielem,“ řekl Andreas Seidl po nedělním závodě

„Nakonec jsem si vědom i své odpovědnosti, odpovědnosti týmu za to, že to s Danielem nefungovalo tak, jak jsme doufali, a to i přes velké nasazení, které bylo na Danielově i naší straně.“

„To je součást toho, že jako tým nezískáte body, které jste chtěli nebo mohli získat. Je to součást sportu a je to něco, co se snažíme řešit nebo zlepšit pro příští rok.“

Seidl uznal, že páté místo je „spravedlivým odrazem toho, kde jsme byli v průběhu celé sezóny“ a uvedl, že Alpine si zasloužil skončit před ním, protože „odvedl lepší práci“.

Ve svém posledním závodě pro McLaren se Ricciardo posunul z 13. na 9. místo. Seidla potěšilo, že tuto kapitolu zakončil tím nejlepším možným způsobem.

„Celý víkend, včetně rozlučkové oslavy, kterou jsme měli v továrně, rozlučkové oslavy při týmovém grilování ve čtvrtek večer... ty tři dny tady s vědomím, že cokoli jsme dělali, bylo s Danielem naposledy, byly emotivní.“

„Zároveň jsme se po celý víkend snažili soustředit na to, abychom stále usilovali o co nejlepší výsledek, protože jsme chtěli udržet tlak na Alpine.“

„Naposledy jsem Danielovi přál dobrý závod na startovním roštu, bylo to emotivní, ale myslím, že bylo skvělé vidět, že pro nás jede dobrý závod. Dostat se zpět na body z třináctého místa bylo zásluhou skvělé jízdy spolu se skvělou prací z jeho strany garáže a boxové zdi.“

„Myslím si, že jsme naše společné působení zakončili na nejlepší možné úrovni, což bylo po všech těch oznámeních během letní přestávky cílem.“