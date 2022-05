McLaren přidá na své vozy logo „krále Monaka“ Ayrtona Senny

McLaren vloni v Monaku jezdil se speciálním zbarvením, které mu přineslo štěstí – Lando Norris se dostal na stupně vítězů.

Letos si připomene Ayrtona Sennu, i když půjde o méně viditelnou změnu – logo slavného Brazilce se objeví na svatozáři vozů McLarenu.

Není to sice příliš viditelná novinka, za to však trvalá. Logo by mělo na vozech zůstat. A Monako je po Interlagosu snad nejlepším místem, kde s tím začít.

Podle Zaka Browna se tak stane s podporou Sennovy rodiny. „Pro nás jako tým i pro všechny naše fanoušky po celém světě bude neustále připomínat senzační talent Ayrtona Senny,“ řekl Brown.

Do letošního roku bylo logo Senny na nose vozů Williams. Před sezónou 2022 se však Williams rozhodl logo ze svého vozu odstranit. Při představení nového vozu řekl ředitel týmu Jost Capito, že noví majitelé Williamsu chtějí jít dál a změnit způsob, jakým Sennu připomínat.

Senna je formulovým králem Monaka. V ulicích Monte Carla vyhrál šestkrát, což je rekord, který nebude v nejbližších letech překonán. Ze současných jezdců je mu nejblíže Lewis Hamilton, který vyhrál třikrát. Fernando Alonso a Sebastian Vettel mají na kontě dvě vítězství. V poslední době se navíc spekuluje, že by Monako mohlo v kalendáři F1 skončit.

Senna vyhrál v Monaku poprvé v roce 1987 s Lotusem. V letech 1989 až 1993 pak vyhrál pětkrát v řadě právě s McLarenem.

Pro stáj z Wokingu je tento víkend speciální ještě v jednom ohledu. Jeho vozy nastoupí současně do dvou ze tří nejslavnějších závodů planety (nebo minimálně závodů z trojité koruny). Kromě Monaka to bude také v Indy 500. Kromě stálých jezdců (Pato O'Ward, Felix Rosenqvist) nastoupí také Juan Pablo Montoya.