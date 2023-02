McLaren přeruší číselnou řadu. MCL60 oslaví výročí značky

Letošní vůz McLarenu ponese netradiční označení MCL60. Tým si připomene 60. výročí založení.

Ferrari je v mnoha ohledech velmi konzervativní. Paradoxně se to ale nepromítá v názvech vozů, které se v průběhu let mění – v nedávné minulosti do něj promlouvala třeba výročí. V čele McLarenu je dnes bývalý inženýr Ferrari Andrea Stella a je možné, že si některé „zvyky“ přinesl do Wokingu. Ale to je samozřejmě jen nadsázka.

Od počátku 80. let, kdy do Wokingu přišel Ros Dennis, se v názvu vozů Mclarenu objevovala zkratka MP4. Jedná se o odkaz na původní tým Rona Dennise, který založil v nižších sériích coby bývalý mechanik Brabhamu v roce 1976. Pod zkratkou MP4 se ukrývá Marlboro Project 4 (později spíše McLaren Project 4).

V roce 2016 jezdili Fernando Alonso, Jenson Button a Stoffel Vandoorne s vozem MP4-31. O rok později to měl být MP4-32, ale Ron Dennis z týmu odešel a nové vedení od tradičního značení upustilo. Zůstala ale číselná řada. Vůz pro sezónu 2017 měl název MCL32.

Tým přerušil číselnou řadu v roce 2021. Kvůli covidu-19 a uzavřeným továrnám došlo k odkladu změn pravidel a k částečnému zmrazení vývoje. Týmy uváděly, že vůz pro sezónu 2021 je spíše B verzí předešlého vozu. U některých týmů se to promítlo také do názvu vozu – jedním z nich je Red Bull, který nakonec označení RB17 využije pro hypercar.

McLaren označil svůj vůz jako MCL35M. Na rozdíl od Red Bullu však poté v číselně řadě pokračoval, takže loňský monopost měl označení MCL36.

Něco podobného se stalo už na počátku století. Došlo ale také k přerušení řady. V roce 2003 jezdil tým s vozem MP4-17D, na který v další sezóně navázal MP4-19. Vůz MP4-18 sice existoval, ale kvůli technickým problémům zejména s přehříváním nikdy nezávodil.

Letos si připomene 60. výročí založení týmu Brucem McLarenem a vůz ponese označení MCL60. Uvidíme ho 13. února.