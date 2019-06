McLaren přemýšlí, kdy nasadí nový motor od Renaultu

Daniel Ricciardo nasadil na okruhu Paula Ricarda nový vylepšený motor. Nico Hülkenberg si musí počkat. V jeho případě by po nasazení nového motoru následovala penalizace a té se chtěl Renault na domácí trati vyhnout.

McLaren mohl nasadit nový motor také ve Francii, ale je v podobné situaci. Lando Norris může v pořadí třetí motor nasadit beztrestně, Sainze čeká penalizace. Španěl musel použít extra pohonnou jednotku v důsledku selhání MGU-K v Austrálii.

„Je to něco, na čem momentálně pracujeme,“ řekl Andreas Seidl, kterého cituje Motorsport.com. „Musíme dát dohromady data po Francii a vypracovat náš plán.“

V Rakousku by se nový motor hodil. Podle Seidla však musí McLaren vzít v úvahu penalizace a také plán do konce roku, aby ve zbývajících závodech nasadil co nejméně komponent. Přesný termín nasazení nového motoru tak ještě ve Wokingu nemají.

„Ale motor je dobrým krokem. Je povzbudivé vidět, že Renault přináší aktualizace,“ dodal Seidl.

Foto: Getty Images / Charles Coates