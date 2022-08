McLaren potvrdil, že Daniel Ricciardo na konci sezóny u týmu končí

Daniel Ricciardo přišel do stáje z Wokingu v roce 2021. Dlouhodobě se mu však ve srovnání s Landem Norrisem nedaří. Očekává se, že Ricciarda nahradí Oscar Piastri.

„McLaren Racing a Daniel Ricciardo se vzájemně dohodli, že Daniel na konci sezóny 2022 tým opustí,“ uvedl tým v prohlášení.

„Tým děkuje Danielovi za jeho nasazení a přínos, včetně památného vítězství v Monze. Těšíme se, že společně silně zakončíme sezónu.“

„Bylo mi ctí být v posledních dvou sezónách součástí rodiny McLaren Racing, ale po několika měsících diskusí se Zakem a Andreasem jsme se rozhodli předčasně ukončit mou smlouvu s týmem a dohodnout se na vzájemném rozchodu na konci této sezóny,“ uvedl Ricciardo.

„Své vlastní plány do budoucna oznámím v pravý čas, ale bez ohledu na to, co tato další kapitola přinese, ničeho nelituji a jsem hrdý na úsilí a práci, kterou jsem McLarenu věnoval, zejména na vítězství v Monze v minulé sezóně.“

„Užíval jsem si spolupráci se všemi v McLarenu na trati i ve Wokingu a budu ze sebe vydávat maximum na trati i mimo ni, protože si společně užijeme zbytek sezony. Nikdy jsem neměl větší motivaci závodit a být součástí sportu, který mám tak rád, a těším se na to, co přijde dál.“

„Chtěl bych mu poděkovat za všechno jeho úsilí, které v posledních dvou sezónách vynaložil na trati i v továrně,“ řekl Zak Brown.

„Není žádným tajemstvím, že jsme doufali, že bychom společně mohli dosáhnout více, ale vidět ho stát na nejvyšším stupni vítězů jako jezdce McLarenu bylo vrcholem. Přejeme mu vše dobré do budoucna a pojďme si společně užít zbytek sezony.“

Kam Ricciardo zamíří?

Ricciardo v současné době nemá příliš možností. Volných sedaček je sice oficiálně dost, ale reálně jsou k dispozici jen tři: u Williamsu, Haasu a Alpine. Australan by ale také mohl skončit bez sedačky a pokusit se o návrat v roce 2024.