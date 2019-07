McLaren potvrdil jezdeckou sestavu pro rok 2020. Zůstávají Sainz a Norris

Carlos Sainz a Lando Norris budou za McLaren závodit také v příštím roce. Aktuálně čtvrtý tým v Poháru konstruktérů to dnes oficiálně potvrdil.

„Dnešní oznámení poskytuje týmu kontinuitu, aby mohl jít dál kupředu,“ řekl ředitel týmu Andreas Seidl.

„Výkony Carlose a Landa byly klíčovou součástí pokroku týmu. Jejich zpětná vazba umožnila našim inženýrům postavit MCL34 a přemýšlet o MCL35.“

„Carlos s využitím svých zkušeností sehrál klíčovou roli ve vývoji vozu, zatímco Lando neuvěřitelně rychle dosáhl rychlosti potřebné ve formuli 1 a každým víkendem roste jeho sebedůvěra. To jsou skvělé zprávy pro celý tým McLaren a těšíme se na společné pokračování.“

Carlos and Lando announce our 2020 driver line-up in the most Carlos and Lando way possible. 🤝😃



Read more ➡️ https://t.co/CGAVEqqcSa pic.twitter.com/xnK1I37rKz